Príncipe Carlos está infetado com coronavírus

O anúncio foi feito esta manhã. O herdeiro da coroa britânica está em isolamento na Escócia. Há duas semanas tinha estado com Alberto do Mónaco, também doente.

A ausência do herdeiro da coroa britânica nos últimos dias, com o príncipe William e Kate a presidirem a visitas e o filho mais velho de Diana a divulgar uma mensagem sobre a doença, deixaram os britânicos desconfiados.

Hoje, o porta-voz da casa real confirmou o receio de muitos súbditos: o príncipe Carlos está infetado pelo novo coronavírus. O teste realizado deu positivo.

"O príncipe de Gales testou positivo para coronavírus. Ele tem apresentado sintomas ligeiros, mas encontra-se de boa saúde e tem trabalhado de casa durante os últimos dias. A duquesa da Cornualha também foi testada, mas não tem o vírus", anunciou o porta-voz da Clarence House.

Carlos e a sua mulher, a duquesa da Cornualha estão em auto-isolamento na Escócia.

Encontro com príncipe do Mónaco

Segundo este porta-voz "não se sabe de quem o príncipe apanhou o vírus dado o elevado número de eventos em que marcou presença nas últimas semanas".

Contudo, muitos apontam já para o encontro do herdeiro da coroa britânico com o príncipe Alberto do Mónaco, em Londres, nove dias antes de Alberto anunciar que estava infetado. Desde então, o príncipe Carlos recolheu-se no castelo na Escócia.





