Príncipe belga testa positivo para covid-19 depois de ir a festa durante confinamento

Joachim da Bélgica terá estado numa festa com mais de 20 pessoas, enquanto aguardava o resultado ao teste para detetar a infeção ao novo coronavírus.

O príncipe Joachim da Bélgica testou positivo poucos dias depois de ter estado numa festa com 27 pessoas em Córdoba, Espanha, durante o confinamento.

O filho da princesa Astrid, de 28 anos, tinha-se mudado para território espanhol a 26 de maio, e dois dias depois terá frequentado uma festa enquanto aguardava pelo resultado ao teste à covid-19, segundo a BBC, que cita a imprensa espanhola.

Os media espanhóis afirmam que na festa onde esteve Joachim da Bélgica, sobrinho do Rei Filipe, participaram mais 26 pessoas, o que terá violado as regras de confinamento ainda em vigor naquela região, que não permite ajuntamentos de mais de 15 pessoas.

De acordo com as notícias, as autoridades estão a investigar o encontro e as coimas podem ir até aos 10 mil euros.

Festa enquanto esperava resultado

Décimo na linha de sucessão ao trono, Joachim da Bélgica terá frequentado a festa enquanto aguardava o resultado do teste que fez à covid-19 e que acabou por dar resultado positivo.

Segundo a casa real, o príncipe está bem e não apresenta sintomas, mas permanecerá de quarentena em Espanha, com a companheira Victoria Ortiz.





