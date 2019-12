Em 2006, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e a namorada Ghislaine Maxwell foram convidados da festa de aniversário de 18 anos da princesa Beatrice.

Príncipe André, Epstein e Weinstein juntos no Castelo de Windsor

O príncipe André, filho da rainha Isabell II, continua a ser notícia mesmo depois de ter abandonado a vida pública e as funções reais, depois de ter dado uma entrevista desastrosa à BBC, em que nega qualquer envolvimento no escândalo de abuso sexual de menores que levou à prisão de Jeffrey Epstein (que morreu em agosto).

Desta vez, o jornal The Sun revela fotografias da festa de 18º aniversário de Beatrice, a filha mais velha do duque de York, que decorreu em 2006, no Castelo de Windsor.

Na lista de convidados, nada mais nada menos que dois dos maiores predadores sexuais norte-americanos, Harvey Weinstein e Jeffrey Epstein, acompanhado da namorada Ghislaine Maxwell.

EXCLUSIVE: Shocking photo shows paedo Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein and 'pimp' Ghislaine Maxwell at Beatrice's 18th birthday bash https://t.co/7EZPpJJpk0 — The Sun (@TheSun) 8 de dezembro de 2019

Curiosamente, em 2006, altura em que a fotografia foi tirada, a polícia já tinha emitido um mandado de captura de Epstein, na sequência das acusações de abusos de menores, e a polícia norte-americana a fazia buscas à sua mansão na Florida. Oito dias depois, foi preso e acusado de montar uma rede de tráfico de dezenas de jovens menores.

Poucos meses depois, Weinstein compareceu em tribunal para responder a uma uma acusação de assédio sexual.

A festa de inspiração vitoriana contou com cerca de 400 convidados, entre eles, algumas celebridades como Demi Moore e o então marido Ashton Kutcher, Pixie Geldof e Kelly Osbourne. Também compareceram alguns membros da família real como Peter e Zara Phillips e ainda o príncipe Eduardo e Sophie, a sua mulher. A rainha não esteve presente.

Estas fotografias estão a gerar mais perguntas em relação à verdadeira proximidade do duque de York com Epstein, ou mesmo Weinstein. O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou.





Ana Patrícia Cardoso