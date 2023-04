Poucos educadores para muitas crianças nas creches e ‘maisons relais’?

Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’

É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.