Até agora o Grão-Ducado recebeu 30 mil doses da vacina Pfizer pediátrica, o que dá para vacinar completamente 15 mil crianças.

Covid-19

Pouco mais de 8 mil crianças foram vacinadas no Luxemburgo

O Luxemburgo iniciou a 23 de dezembro a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade. Duas semanas mais cedo somente as crianças vulneráveis podiam aceder ao fármaco anti-covid.



Até à data, 8.128 crianças entre os cinco e 11 anos receberam pelo menos uma dose da vacina. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde, a pedido da Rádio Latina. O Luxemburgo tem cerca de 45 mil crianças nesta faixa etária. Feitas as contas, as crianças vacinadas com pelo menos uma dose representam cerca de 17% das crianças que podem receber o fármaco.

É de acrescentar que nas últimas semanas é sobretudo nesta faixa etária das crianças que frequentam o ensino fundamental que se tem registado números elevados de novas infeções. Mas, por outro lado, essas crianças passaram a ter uma certa imunidade da doença, uma vez que já foram infetadas. Esta situação poderá ter levado certos pais a não vacinarem, pelo menos para já, os seus filhos.

A vacinação das crianças de 5 aos 11 anos decorre nos três centros de vacinação: Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck.

Além disso, a vacina pode ser dada por alguns pediatras, de vários pontos do país, que participam na campanha de vacinação e que se encontram numa lista publicada no site covidvaccination.lu.

Para marcação da vacina das crianças nos centros de vacinação basta aceder ao site www.impfen.lu e fazer o agendamento, utilizando o número do cartão da segurança social do menor.

Susy Martins

