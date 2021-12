Portugueses procuram menos o Luxemburgo para emigrar

A perda da imigração portuguesa no Luxemburgo tem vindo a acentuar-se desde 2003.

A percentagem de portugueses que chegaram ao Luxemburgo em 2020 diminuiu 12,4% face ao ano precedente. De acordo com o Relatório da Emigração 2020, apresentado recentemente em Lisboa, 3.286 portugueses entraram no Grão-Ducado no ano passado, ou seja, menos 466 do que em 2019.

O relatório conclui que a perda da imigração portuguesa no Luxemburgo tem vindo a acentuar-se entre 2003 e 2020. Há cerca de 20 anos, os portugueses que chegavam ao Grão-Ducado totalizavam 29% dos novos estrangeiros, enquanto em 2020 esse valor desceu para os 15%.

Quanto à aquisição da nacionalidade luxemburguesa em 2020, houve 981 portugueses que passaram a ter o passaporte luxemburguês (os portugueses eram 10,4% dos estrangeiros que obtiveram a nacionalidade). É o valor mais baixo desde 2008, altura em que a lei luxemburguesa exigia a renúncia da nacionalidade de origem, com apenas 245 aquisições.

Sobre as remessas, os emigrantes enviaram para Portugal 78,4 milhões de euros, o valor mais baixo desde 2016.

Em 2020 estavam registados nos serviços consulares no Luxemburgo 149.215 portugueses (incluindo transfronteiriços e alguns cidadãos que, entretanto, abandonaram o país), mas apenas 95.057 (15,2% do total da população e 32,1% dos estrangeiros) faziam parte da lista das autoridades luxemburguesas como residentes com nacionalidade portuguesa (incluindo vários cidadãos de origem dos países lusófonos). Foram ainda expulsos do Grão-Ducado 10 portugueses.

CovidCheck 2G, 2G+ e 3G: o que é e para que serve?

O passe sanitário é chamado de CovidCheck no Luxemburgo e em seis meses tem evoluído. O primeiro a ser criado e que continua a existir é o CovidCheck 3G.

Trata-se do certificado, digital ou impresso, que comprova a vacinação completa ou a recuperação da doença ou a testagem negativa (PCR/48 horas e antigénio certificado por um profissional de saúde/24 horas).

É atualmente exigido aos trabalhadores do setor da horeca e será alargado a todos os trabalhadores do país, quer do setor público quer do privado, a partir de 15 de janeiro de 2022. É igualmente requisitado no meio familiar, já que, por exemplo, se no jantar de 'réveillon' tiver mais do que 20 pessoas à mesa, todas terão de ter um dos três certificados 3G e terá também de notificar previamente o evento à Direção da Saúde. Saiba mais aqui.



Acidente na A13 provoca dois feridos

Dois automóveis colidiram na autoestrada A13 em direção a Schengen esta terça-feira, pouco antes das 18h. O 112 dá hoje conta de dois feridos.

Assaltos em lojas em Wiltz

Duas lojas foram assaltadas em Wiltz. Os casos ocorreram na noite de segunda para terça-feira. Ambos na Grand-Rue daquela cidade nortenha.

Os ladrões roubaram dinheiro, um computador e vestuário. Ainda tentaram forçar, sem sucesso, a porta de um terceiro comércio.

Os suspeitos continuam a monte.

Mais de 100 mil casos de 'covid' no Grão-Ducado

O Luxemburgo ultrapassa a barreira simbólica dos 100 mil casos de covid-19. O país contabiliza 100.203 infeções desde o início da pandemia há 22 meses.

A grande maioria (93.399) foi considerada curada. Atualmente há 5.894 casos ativos. Já 910 pessoas não resistiram à doença e acabaram por morrer.

O número de internamentos é agora de 65. Desses, 19 estão nos cuidados intensivos.

Redação Latina | Lusa | Foto Arquivo Wort