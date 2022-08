O debate está marcado para as 15h do dia 23 de setembro.

Portuguesa vai ao Parlamento debater reembolso da psicoterapia a 23 de setembro

A portuguesa Paula Antunes, autora da petição sobre o reembolso das consultas de psicoterapia, vai ao Parlamento debater o assunto no próximo dia 23 de setembro, segundo a Câmara dos Deputados. O debate público acontecerá na presença dos deputados e do ministro ou ministros competentes pela matéria.



A petição de Paula Antunes recolheu um total de 5.514 assinaturas durante as seis semanas em que esteve disponível no site petitiounen.lu.

Ouvida recentemente pela Rádio Latina, a portuguesa contou que recorreu à psicoterapia depois de, há cinco anos, ter perdido o marido. Viúva, com três filhos e em pleno luto precisou de alguém que a ouvisse.

Com consultas a 120 euros e depois de um dos seus filhos ter precisado de terapia, Paula Antunes viu-se forçada a abdicar do seu tratamento, por questões financeiras. No próximo dia 23 de setembro, às 15h, irá ao Parlamento pedir diretamente ao Governo que dê prioridade à saúde da mental das pessoas e não às contas da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

A CNS e a federação luxemburguesa dos psicoterapeutas (Fapsylux) estão neste momento a negociar a futura comparticipação das consultas de psicoterapia. Apesar de haver ainda muitos pontos em discussão – como a idade dos pacientes que terão direito a consultas comparticipadas –, a presidente da federação, Catherine Richard, disse à Rádio Latina que espera que o reembolso se torne uma realidade no próximo ano.

Segundo a responsável, o preço das consultas no Luxemburgo varia entre 100 e 170 euros. Preços demasiado elevados para o paciente, mas insuficientes para os psicoterapeutas. A recomendação da Fapsylux é que os psicoterapeutas cobrem 175 euros por sessão. Só com este montante é que um psicoterapeuta com consultório próprio consegue encaixar um salário equivalente ao de um funcionário hospitalar, segundo as contas da federação.

