A nova conselheira comunal do partido Déi Gréng (os Verdes) da capital, a portuguesa Maria Eduarda Macedo, vai iniciar funções no próximo dia 18 de outubro.

Conselheira comunal na capital

Portuguesa Maria Eduarda Macedo vai assumir cargo com "responsabilidade e orgulho"

A nova conselheira comunal do partido Déi Gréng (os Verdes) da capital, a portuguesa Maria Eduarda Macedo, vai iniciar funções no próximo dia 18 de outubro.

Em declarações à Rádio Latina a funcionária da Comissão Europeia e filha da cantora e atriz Simone de Oliveira diz que é uma "enorme responsabilidade e um grande orgulho" ocupar o cargo deixado vago pelo veterano conselheiro comunal Carlo Back, que parte para a reforma.

Questionada sobre as suas prioridades, Maria Eduarda Macedo referiu que serão o desenvolvimento sustentável da capital, a mobilidade, o acesso aos bens e à cultura e também o aumento da participação dos estrangeiros nas próximas eleições comunais, marcadas para 2023.

Maria Eduarda Macedo tem 62 anos e vive há 36 anos no Luxemburgo. Era a candidata dos Verdes, residente na autarquia da capital, com mais votos nas eleições comunais de 2017, a seguir ao veterano conselheiro ecologista Carlo Back.



A autarquia da Cidade do Luxemburgo conta atualmente com mais duas conselheiras comunais lusófonas, Isabel Wiseler Lima (eurodeputada), do CSV, e Ana Correia, do déi Lénk.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.