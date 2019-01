O filme "Serpentário", de Carlos Conceição, vai estar em competição no festival de cinema de Berlim, em fevereiro, integrado no concurso de primeiras longas-metragens, anunciou hoje a organização.

Português na corrida ao Urso de Ouro

"Serpentário", uma coprodução luso-angolana, vai ser exibida no âmbito do programa paralelo Fórum e foi hoje selecionada para a competição de primeiras longas-metragens, a par de outras 15 obras, segundo o comunicado da Berlinale.



Do programa Fórum entram também em competição o filme alemão "Gli ultimi a vederli vivere/The Last to See Them", de Sara Summa, a coprodução franco-norte-americana "So Pretty", de Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli, o filme romeno "Monștri", de Marius Olteanu, e o hispano-costarriquenho "El despertar de las hormigas", de Antonella Sudasassi Furniss.

Para o concurso de primeiras longas-metragens foi igualmente selecionada a produção brasileira "Greta", de Armando Praça, que vai ser exibida na secção Panorama.

Foram ainda nomeadas "Systemsprenger", de Nora Fingscheidt (Alemanha), também presente na competição geral, e "The Day After I'm Gone", de Nimrod Eldar (Israel), "37 Seconds", de Hikari (Japão), "Buoyancy", de Rodd Rathjen (Austrália), "Flesh Out", de Michela Occhipinti (Itália), e "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi (China/Espanha), que passam na secção Panorama.

"My Extraordinary Summer with Tess", de Steven Wouterlood (Holanda/Alemanha), e as produções alemãs "Cleo", de Erik Schmitt, "Die Einzelteile der Liebe", de Miriam Bliese, e "Oray", de Mehmet Akif Büyükatalay, da secção Generation, são as restantes longas-metragens candidatas ao prémio.

O júri desta competição é composto pela escritora e jornalista alemã Katja Eichinger, o realizador franco-senegalês Alain Gomis, e a realizadora e argumentista chinesa Vivian Qu, foi também anunciado hoje.

"Serpentário" é a primeira longa-metragem de Carlos Conceição, sobre "um rapaz que vagueia por uma paisagem africana pós-catástrofe, em busca do fantasma da sua mãe". O filme assinala ainda a estreia da produtora Mirabilis, de António Gonçalves e do próprio realizador.

Para o Fórum também tinha sido selecionado o filme "A Portuguesa", da realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes, um filme de época que é uma adaptação de um conto de Robert Musil, com argumento de Agustina Bessa-Luís e de Rita Azevedo Gomes, e interpretação de Clara Riedenstein.

O programa do 49.º Fórum, anunciado no passado dia 18, apresentará uma escolha de 39 filmes que "tentam experimentar, assumem uma posição e recusam comprometer-se".

"Alguns olham para a história do século XX, enquanto outros focam-se no que está ainda para vir, mesmo que estejam ancorados no 'aqui e agora'", lê-se na nota de imprensa.

O Fórum contará ainda com três filmes brasileiros: "Chão", de Camila Freitas, "Querência", de Helvécio Marins Jr., e "A rosa azul de Novalis", de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro.

O Festival de Cinema de Berlim cumprirá a 69.ª edição, entre 07 e 17 de fevereiro.

