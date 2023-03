Igualdade de género foi o tema em debate no Linha Aberta de hoje, o programa de opinião pública da Rádio Latina.

Linha Aberta. Português diz que “mulheres são mais úteis no trabalho do que os homens”

Igualdade de género foi o tema em debate no Linha Aberta de hoje, o programa de opinião pública da Rádio Latina.

Igualdade salarial, mulheres nos cargos de chefia, mulheres na política, sistema de quotas e tarefas domésticas foram alguns dos assuntos que lançámos para debate.



Salvador Oliveira foi um dos participantes. Falou-nos da experiência que teve numa empresa em Portugal, onde trabalhou com muitas mulheres nos cargos de chefia. Considera que as “mulheres são mais úteis no trabalho do que os homens”, e destaca o seu o sentido de luta e a capacidade para resolver problemas do sexo feminino.

Ricarda Ferraz destacou a importância de as mulheres participarem na política.

David Mira alertou que os patrões têm de aceitar quando um pai tem de faltar ao trabalho para cuidar de um filo doente e defendeu igualdade salarial entre homens e mulheres.

O Linha Aberta é o programa de opinião pública da Rádio Latina. Vai para o ar à quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h.

Artigo: Diana Alves | Foto: Unsplash



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.