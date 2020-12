A morte da jovem de 21 anos, na noite de sábado, apanhou todos de surpresa e são várias as personalidades que já mostraram solidariedade com a família Carreira.

Portugal em choque. As reações à morte de Sara Carreira

A morte da jovem de 21 anos, na noite de sábado, apanhou todos de surpresa e são várias as personalidades que já mostraram solidariedade com a família Carreira.

Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira, sofreu um acidente fatal na A1, na Póvoa de Isenta, em Santarém, no passado sábado.

A cantora ia no carro com o namorado, Ivo Lucas, que terá ficado ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de Santarém. A jovem morreu no local.

A morte repentina do membro mais novo do clã Carreira não deixou ninguém indiferente e as reações nas redes sociais não se fizeram esperar. Também a SIC e a TVI deixaram o anúncio que não vão transmitir os habituais programas de domingo à tarde na sequência da morte de Sara.





Cristina Ferreira, Nuno Markl, Agir, Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Claúdia Vieira, entre outros, são algumas das personalidades que se pronunciaram depois do acidente.









Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara. — AGIR (@AgirOfficial) December 5, 2020





De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Uma ternura de pessoa, uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza. Até sempre. 🕊 pic.twitter.com/IZWCYu0xAo — F Ξ R N Λ И D O D Λ N I Ξ L (@oFernandoDaniel) December 6, 2020

























Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.