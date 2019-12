Em causa está Jesus Cristo como personagem homossexual e um triângulo amoroso entre Deus, Maria e José.

Radio Latina 2 min.

Porta dos Fundos. Políticos brasileiros exigem inquérito por causa de especial de Natal

Em causa está Jesus Cristo como personagem homossexual e um triângulo amoroso entre Deus, Maria e José.

Deputados do estado de São Paulo acusam o grupo Porta dos Fundos de "difamação religiosa" e reuniram assinaturas para que a produtora seja chamada a uma comissão de inquérito parlamentar.

Em causa, está o segundo episódio especial de Natal do grupo para a Netflix, "A Primeira Tentação de Cristo". Na sátira, Jesus é gay e Deus, Maria e José estão envolvidos numa relação a três.

As insinuações não caíram bem entre os políticos mais conservadores, incluindo o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que publicou no Twitter uma imagem onde se lê "Netflix ataca cristãos" com a legenda: "Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão".

Também os deputados da Assembleia Legislativa do Brasil, Frederico D'Avila, Altair Moraes e Tenente Nascimento, colocaram um vídeo nas redes sociais em que acusam a produtora de " desdenhar da história de Jesus" e de "retirar o valor espiritual da sagrada concepção".

Apesar de se afirmarem a favor da liberdade de expressão, garantem que se estes "não respeitam a fé, vão respeitar o peso da lei". Exigem, por isso, que o grupo vá dar explicações ao Congresso Nacional.

Segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, cerca de 50 deputados estaduais assinaram o requerimento para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito aos humoristas, que será protocolado em fevereiro de 2020.

Alguns dos membros da Porta dos Fundos já se pronunciaram sobre o caso. Gregório Duvivier, uma das personalidades mais verbais contra o governo de Bolsonaro, publicou no Twitter que "não pode rir de religião, só de preto, viado e pobre".

não pode rir de religião, só de preto, viado e pobre — Gregorio Duvivier (@gduvivier) 17 de dezembro de 2019

Também Fábio Porchat, um dos guionistas do especial de Natal, garantiu que entre ele e Deus está tudo "de boas" e que as pessoas que estão indignadas com o especial podem voltar "a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá?"

Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, tá de boas, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? ❤️ — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 11 de dezembro de 2019

Foi criada também uma petição pública a pedir a proibição da exibição do episódio na Netflix e conta, até ao momento, com mais de dois milhões de assinaturas.





Ana Patrícia Cardoso