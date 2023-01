O salário social mínimo aumentou a 1 de janeiro de 2023. Como anunciado, o ordenado mínimo sobe 3,2% este mês. Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 06 JAN 2023

Por que é que o salário mínimo aumenta este mês?

O salário social mínimo aumentou a 1 de janeiro de 2023. Como anunciado, o ordenado mínimo sobe 3,2% este mês. Trata-se de um “ajuste” e não de uma “indexação”.

Como explica o Guichet.lu, há dois mecanismos que podem levar ao aumento do salário mínimo. O primeiro é o chamado “ajuste dos mínimos sociais”. A lei estipula que o salário social mínimo, as pensões e o REVIS, por exemplo, “podem ser adaptados em função do nível médio das remunerações”. Isto é, quando o nível médio dos rendimentos no país aumenta em relação ao salário social mínimo, este pode ser ajustado para “diminuir, parcial ou integralmente, essa diferença”.



O segundo mecanismo que provoca a subida do salário mínimo diz respeito à indexação dos salários. Trata-se de uma adaptação dos ordenados ao custo de vida. Cada vez que há um ‘index’, salários, cuidados de saúde e prestações sociais (que incluem o salário mínimo) são indexadas ao custo de vida. Isto é, sobem 2,5%.

Liz Braz é candidata pelos socialistas às eleições comunais em Esch-sur-Alzette

Liz Braz, filha do antigo vice-primeiro-ministro Felix Braz, vai entrar nas eleições comunais como candidata em Esch-sur-Alzette.

A filha do antigo ministro da justiça e vice-primeiro-ministro vai concorrer pelo partido socialista (LSAP) e não pelo partido déi Gréng, à qual pertencia o seu pai.

Em entrevista ao jornal Contacto, Liz Braz diz que quer pôr um travão na discriminação no sistema escolar e defende que as escolas deveriam optar por um sistema de ensino numa única língua, do início ao fim da escolaridade.

A jovem de 26 anos pretende ainda trazer vida às ruas da segunda maior cidade do país e homenagear a comunidade portuguesa que ajudou a reconstruir o Luxemburgo no pós-guerra.

Liz Braz é jurista e dá ainda aulas de substituição a alunos do ensino primário.

"Ele queria matar toda a gente". A verdade sobre a morte de portuguesa em Bonnevoie

Novas informações sobre o crime de Bonnevoie, no qual uma mulher portuguesa de 32 anos, nascida no Luxemburgo, foi encontrada morta e parcialmente desmembrada e mutilada.

De acordo com o jornal Contacto, o homicida não é, afinal, português. Nem é o senhorio do edifício. O homem que tentou matar a seguir não era o namorado da vítima.

Contactadas pelo semanário, vizinhas da vítima contaram que o alegado homicida é hispânico, ou pelo menos tem nome espanhol, e era inquilino da casa. Partilhava aquele piso da casa com a vítima, o namorado desta e ainda um estudante de 27 anos, o homem que foi esfaqueado e que conseguiu escapar. Contam que “não foi nada de pessoal” contra a portuguesa e descrevem o homicida como um psicopata que queria matar toda a gente”.

Dois dias de teletrabalho por semana para todos? Parlamento debate proposta este mês

Foi adiado, mas já tem data marcada. Inicialmente marcado para 30 de novembro, o debate público sobre o teletrabalho vai acontecer no próximo dia 25 de janeiro, de acordo com a Câmara dos Deputados.

A discussão acontece na sequência de uma petição pública que reivindica dois dias de trabalho remoto por semana para todos. Uma petição popular assinada por mais de 13.800 pessoas.

A iniciativa em causa foi lançada por Katia Litim, que defende dois dias de ‘homeoffice’ por semana para todos os trabalhadores, sejam residentes no país ou do outro lado da fronteira.

UEL reivindica menos impostos para as empresas

A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) reivindica que o Governo reduza os impostos pagos pelas empresas com sede no Grão-Ducado.

Segundo o presidente deste organismo, Michel Reckinger, em declarações à rádio 100,7, esta medida tornaria o Luxemburgo mais atrativo para as empresas estrangeiras.

O presidente da UEL acrescentou ainda que atualmente as empresas no Luxemburgo pagam mais impostos do que aquelas implementadas noutros países da União Europeia (UE). Uma situação que faz com que investidores estrangeiros não se queiram estabelecer no país.

Michel Reckinger partilhou também a opinião de que impostos menos elevados significaria no final mais receitas para o Estado, já que haveria mais empresas no Luxemburgo.

América do Sul. Empresa luxemburguesa está a construir primeira ilha artificial da Guiana

A empresa luxemburguesa Jan de Nul, especialista em construção e manutenção de estruturas marítimas e dragagem, está a ajudar a construir a primeira ilha artificial da Guiana, que faz fronteira com o norte do Brasil.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, os trabalhos estão a cargo de um consórcio que junta a Jan de Nul e uma empresa local, NRG Holdings.

O megaprojeto vai servir para criar instalações da base costeira para o setor de petróleo e gás, e está orçado em 300 milhões de dólares.

O projeto está atualmente na fase de dragagem de areia que dá acesso ao canal do rio Demerara e estima-se que esteja operacional ainda este ano.

A Jan de Nul é especialista neste tipo de trabalhos. Em 2021, por exemplo, aumentou a praia central da prefeitura de Balneário Camboriú, no estado brasileiro de Santa Catarina, e em 2016 dragou o canal do porto de Maputo, em Moçambique.

Luxemburgo organiza manifestação pelos Direitos Humanos no Irão

Tal como vai acontecer em vários países, o Luxemburgo vai também organizar uma manifestação a favor dos Direitos Humanos no Irão. Vai ser no próximo dia 8 de janeiro, com partida marcada para as 14h, da Place Glacis em direção à Place de l'Europe, na capital.

A manifestação pacífica "ACTION for IRAN" é organizada no Grão-Ducado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos no Irão.

Espera-se a presença de políticos luxemburgueses, num evento que é organizado simultaneamente em várias dezenas de cidades ao redor do mundo, para defender os direitos do povo iraniano, que vive sob opressão do regime islâmico.

Um ferido e danos em nove carros num parque de estacionamento

Um despiste num parque de estacionamento de Schifflange causou um ferido e provocou danos em nove viaturas. O aparatoso acidente aconteceu na quinta-feira, por volta das 10h40, num parque de estacionamento de um estabelecimento comercial.

Segundo o relatório da polícia, por razões ainda desconhecidas, um condutor perdeu o controlo do veículo ao estacionar, e bateu em vários carros que ali estavam parados.

Pouco depois de ter desligado o automóvel, o condutor voltou a acelerar, batendo num peão, que sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o hospital. Além do transeunte, o automobilista colidiu com outros veículos. Num dos casos, o impacto foi tão forte que o carro acabou a dez metros do local onde estava estacionado.

No total, o despiste danificou nove viaturas, incluindo a do automobilista. O acidente causou ainda danos em dois postos de carregamento de carros elétricos e num ponto de recolha de carrinhos de compras. O condutor saiu ileso do acidente.

Preço da gasolina desce no sábado

A gasolina vai descer a partir da meia-noite.

O litro de gasolina sem chumbo 95 vai descer 1,5 cêntimos, para os 1,492 euros.

Já a gasolina 98 terá um decréscimo também de 6,2 cêntimos, para 1,707 euros por litro.

Cinema. Filme coproduzido pelo Luxemburgo chega à Netflix

O filme Os Reis do Mundo (Los Reyes del Mundo), da realizadora colombiana Laura Mora Ortega, chegou à Netflix.

A película é cofinanciada pelo Film Fund Luxembourg e coproduzida pela luxemburguesa Iris Productions, juntamente com a Colômbia, França, México e Noruega.

A estreia na Netflix acontece depois de o filme ter sido premiado, em setembro de 2022, com a Concha de Ouro no festival de San Sebastian. Veja o trailer aqui.

Surfista brasileiro morre no mar da Nazaré

Um surfista de nacionalidade brasileira morreu na Praia do Norte, na Nazaré, quando praticava surf, informou a Capitania do Porto da Nazaré. Tinha 47 anos.

O homem “foi rebocado para a praia por um colega numa mota de água, já em paragem cardio-respiratória”, tendo sido socorrido de imediato na praia , mas o surfista não sobreviveu e o óbito foi declarado ainda no local.

Líder Benfica procura regressar às vitórias na receção ao Portimonense

O líder da primeira Liga portuguesa de futebol, Benfica, procura hoje, na receção ao Portimonense, retomar o caminho dos triunfos e manter a vantagem pontual sobre os mais diretos ‘perseguidores’, na 15.ª jornada.

O Benfica averbou a primeira derrota da temporada, na visita ao Sporting de Braga, na ronda anterior, e soma 37 pontos.

Os bracarenses estão temporariamente em segundo lugar, a apenas três pontos, depois de terem batido ontem o Santa Clara por 4-0, no encontro que abriu a jornada.

O jogo Benfica - Portimonense arranca às 20h, no Estádio da Luz, em Lisboa. Também hoje, o Famalicão recebe o Vizela.

Sporting de Braga vence Santa Clara e sobe provisoriamente a segundo da I Liga

O Sporting de Braga subiu ontem provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Santa Clara, por 4-0, no jogo de abertura da 15.ª jornada.

Para hoje estão agendados dois jogos: o Benfica-Portimonense, às oito da noite, e o Famalicão-Vizela, às dez e um quarto. O FC Porto entra em campo amanhã, diante do Casa Pia, e o Sporting mede forças com o Marítimo, no domingo.

Amanhã joga-se o Casa Pia - FC Porto, às 21h30. Os dragões têm menos cinco pontos. Já o Sporting entra e campo no domingo, às 19h, na Madeira, frente ao Marítimo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.