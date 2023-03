Inscrição nas listas eleitorais termina no dia 17 de abril.

Comunais 2023

Por todo o lado se apela ao recenseamento. Até na missa

A menos de dois meses do encerramento dos cadernos eleitorais, para as comunais de junho, o apelo ao recenseamento dos estrangeiros está a ser feito um pouco por todo o lado. Até na missa.



Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Rui Pedro, da Missão Católica Língua Portuguesa do Sul, é um dos padres que está a fazê-lo. Ouvido pela Rádio Latina, o pároco explicou o que, ao seguir a formação de ‘multiplicador’, dada pelo CEFIS para informar as pessoas sobre o sistema eleitoral luxemburguês, se comprometeu a aumentar o recenseamento de portugueses na região sul. “Para grande parte dos portugueses a vida será aqui”, vinca.

Diz que “sensibilizar os cristãos à participação cívica” faz parte das suas missões.

O apelo ao recenseamento é feito nos almoços de convívio do Centro Social e Cultural Português e a Associação Fé, Cultura e Cidadania, nas reuniões de pais das crianças da catequese, nas reuniões com adultos e também no final das missas.

Além do recenseamento, o sacerdote apela também ao voto. Não se trata de fazer campanha por um partido em particular, mas sim de apelar que as pessoas cumpram este direito e dever.

Rui Pedro é o padre destacado pela diocese para acompanhar as comunidades lusófonas do sul do país: Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Bettembourg e Rodange. Em todas há missa ao domingo em português. responsável pela secção do sul.

Os residentes não-luxemburgueses podem votar nas comunais de 11 de junho, sem que – pela primeira vez – não lhes seja exigido um

período obrigatório de residência. Têm, no entanto, de estar recenseados. Podem fazê-lo até dia 17 de abril, na comuna de residência ou através do portal MyGuichet.

Artigo: Diana Alves | Foto: Serge Waldbillig