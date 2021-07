Fonte do Ministério de Estado confirmou à Rádio Latina que a escolha foi do próprio primeiro-ministro, que continua a coordenar o trabalho do Governo à distância, depois de ter sido internado devido à covid-19.

Política

Foi Bettel quem escolheu Gramegna para o substituir nos assuntos correntes

Fonte do Ministério de Estado confirmou à Rádio Latina que a escolha foi do próprio primeiro-ministro, que continua a coordenar o trabalho do Governo à distância, depois de ter sido internado devido à covid-19.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, assegura a continuidade dos assuntos correntes no Ministério do Estado enquanto o primeiro-ministro, Xavier Bettel, estiver hospitalizado. Mas porquê o ministro das Finanças e não um dos vice-primeiro-ministros do Governo tripartido?

Esta pergunta foi colocada pela Rádio Latina ao Ministério de Estado e a resposta não tardou a chegar. De acordo com fonte do Ministério de Estado foi o próprio líder do Governo quem delegou o poder de assinatura dos assuntos correntes a Pierre Gramegna. “Cabe ao primeiro-ministro fazer essa escolha e não há obrigatoriedade de passar essa responsabilidade a um dos vice-primeiro-ministro”, esclarece ainda o Ministério de Estado.

Para além disso, a mesma fonte, sublinha que Xavier Bettel continua a coordenar o trabalho do Governo, assumindo as suas funções principais à distância.

"Estado grave, mas estável". Bettel vai continuar hospitalizado O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, fica encarregado temporariamente da liderança do Executivo.

O líder do Governo está sob observação médica no hospital, desde domingo, após ter sido infetado com o novo coronavírus, devido a “sintomas persistentes”, tendo-lhe sido diagnosticada uma “saturação insuficiente de oxigénio”.

Pierre Gramegna é colega de partido de Xavier Bettel. Ambos são do Partido Democrático (DP). Já o ministro da Defesa e da Mobilidade, François Bausch, pertence ao Déi Gréng (Os Verdes, em português), enquanto o ministro do Trabalho, Dan Kerch, é socialista (LSAP, na sigla original). Ambos são os ‘números 2’ deste Governo, liderado por Bettel.



