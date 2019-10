Grau de violência do filme e massacre de 2012 leva autoridades americanas a reforçar policiamento nos cinemas.

Polícias em alerta para estreia do filme 'Joker' nos EUA

Grau de violência do filme e massacre de 2012 leva autoridades americanas a reforçar policiamento nos cinemas.

A estreia do filme "Joker" esta quinta-feira, 3 de outubro, nos Estados Unidos da América, levou a um reforço policial nos cinemas do país.

Os receios de atos de violência, na estreia do filme sobre o grande vilão da história de Batman, fez com que a polícia de algumas cidades americanas, como Nova Iorque e Los Angeles, destacasse alguns agentes para estarem nas salas de cinema, esta noite. Veja o trailer.

Segundo o site Deadline, além de polícias fardados, a polícia nova iorquina, por exemplo, vai ter também agentes à paisana dentro dos locais onde o filme será exibido.

Realizado por Todd Phillipes e protagonizado por Joaquin Phoenix - que emagreceu mais de 20 quilos para o papel -, 'Joker' foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Veneza, onde conquistou o Leão de Ouro. Mas, apesar das distinções e dos elogios da crítica, o filme também tem gerado polémica, sendo acusado de incitar à violência.

A história deste 'Joker' humaniza este vilão, mostrando quem ele era antes de se tornar o mau da fita e fornecendo um contexto social e económico prévio a essa condição: a cidade de Gotham, entre o final dos anos 70 e início de 80, assolada por uma onda de crimes.

Aspirante a comediante, Joker, (a personagem) é um homem maltratado pela sociedade, que acaba por se tornar mentalmente descontrolado e por perder a ligação com a realidade, caindo numa espiral de violência e de desafio aos poderes.

Evitar novo massacre

Mas não são apenas as críticas negativas a 'Joker' a fazer soar os alarmes das autoridades americanas. Em 2012, na altura da estreia de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas Renasce', 12 pessoas foram mortas a tiro e 70 ficaram feridas, durante uma sessão da meia-noite, num cinema em Aurora, no Colorado.

O autor do massacre, James Holmes (na foto em cima à esq.), na altura com 24 anos, tinha o cabelo pintado de cor de laranja e auto intitulava-se de 'Joker'. Lembrando esses acontecimentos, as famílias das vítimas do tiroteio no cinema de Aurora enviaram uma carta à Warner Bros., produtora do filme de Todd Phillips, pedindo não o boicote ao filme 'Joker', mas que se posicionem, acabando por exemplo, com contribuições políticas a candidatos que aceitam dinheiro da NRA, associação norte-americana que defende a posse de arma e que têm votado contra a reforma à lei da venda de armas no país.