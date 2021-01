A polícia surpreendeu várias pessoas nas traseiras de uma mercearia em Esch-sur-Alzette, nas máquinas de jogos e a consumir álcool.

Polícia passou 140 multas na última semana por violação das regras anti-covid



A polícia grã-ducal fez na última semana cerca de 360 fiscalizações em todo o país, incluindo nos centros comerciais, para garantir o cumprimento das medidas restritivas de combate à pandemia.



No total, 140 pessoas receberam uma multa, sendo que na sua grande maioria, 80%, por infração ao recolher obrigatório entre entre as 23h e as 6h, refere a polícia grã-ducal em comunicado.

Ainda de acordo com o novo balanço semanal divulgado esta segunda-feira, os agentes reportaram às autoridades competentes seis casos relacionados com a venda e consumo de bebidas em estabelecimentos comerciais.

Num dos casos, a polícia surpreendeu, perto das 18h do dia 14 de janeiro, várias pessoas nas traseiras de uma mercearia em Esch-sur-Alzette, nas máquinas de jogos e a consumir álcool. Nove pessoas foram notificadas e foi elaborado um relatório às autoridades competentes.

