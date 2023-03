Um terço das vítimas mortais em acidentes rodoviários circulava sem o cinto de segurança, lembra a polícia.

Segurança rodoviária

Polícia fiscaliza uso do cinto de segurança. Campanha termina domingo

Um terço das vítimas mortais de acidentes de viação não usava o cinto de segurança no momento do desastre. O dado é lembrado pela Polícia Grã-Ducal no âmbito de uma campanha nacional de segurança rodoviária centrada no uso do cinto.



Até ao próximo dia 12 de março, os agentes vão estar particularmente atentos ao uso do cinto, através de fiscalizações no terreno, com a polícia a lembrar que, num período de dez anos, 33% dos condutores ou passageiros que perderam a vida e 10% dos feridos graves em desastres rodoviários não tinham o cinto de segurança. São dados extraídos de um estudo recente do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Viajar sem cinto dá multa e leva à perda de pontos na carta

Para que percebamos melhor a importância do cinto, a polícia ilustra: um choque a 50 km/h equivale a uma queda de um terceiro andar. Quanto às crianças, as autoridades alertam que é importante verificar que estão em segurança. Num acidente em que a velocidade de circulação é de 30 km/h, uma criança que viaje sem cinto pode ser projetada para a parte da frente do carro, alerta também a polícia.

Recorde-se que viajar sem o cinto de segurança constitui uma infração, que é sancionada com uma multa de 145 euros e a perda de dois pontos na carta de condução, segundo informação disponível nos sites da associação Segurança Rodoviária e do Automóvel Clube do Luxemburgo.

