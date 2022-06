No ano passado, a polícia foi chamada menos vezes devido a casos de violência doméstica.

Violência doméstica. Polícia chamada menos vezes em 2021

É a primeira vez desde 2017 que o país regista uma redução do número de intervenções da policiais por violência doméstica e expulsões de agressores.

De acordo com o novo relatório do Comité de cooperação entre os profissionais da área da luta contra a violência, divulgado hoje, a polícia registou 917 intervenções (com e sem expulsão) em 2021, o que representa uma diminuição de 2,76% face ao ano anterior.

Quanto às ordens de expulsão de agressores do domicílio, pelo Ministério Público, houve uma diminuição de 10,43%, com o número a passar de 278, em 2020, para 249, em 2021.

O número de vítimas também se manteve estável, passando de 1.697, em 2020, para 1.712, no ano passado. O relatório mostra que a maior parte das vítimas continua a ser do sexo feminino (60,69%).

Quanto à idade das vítimas, houve um aumento do número de menores agredidos. No ano passado foram 389, mais 33 do que no ano precedente. Grande parte das vítimas (39,72%) tinham entre 35 e 50 anos de idade. Já 16,76% tem mais de 50.

Em relação aos agressores, a polícia contabilizou 1.365, mais nove do que em 2020. A maioria (67,69%) eram do sexo masculino. Cerca de 3,81% dos agressores eram menores. Cerca de 43,96% tinham entre 30 e 45 anos, ao passo que 19,19% tinham mais de 50.