Poderá haver aligeiramentos fiscais na primavera do próximo ano

Se os números forem favoráveis até ao próximo mês de abril, então a ministra irá apresentar na Câmara dos Deputados medidas de aligeiramento fiscais.

“Poderá haver aligeiramentos fiscais a partir da primavera do próximo ano. Aligeiramentos que deverão abranger também as classes médias”. Uma declaração da ministra das Finanças, Yuriko Backes, esta manhã, no Parlamento.

A ministra acrescentou, no entanto, que isso só iria acontecer se houvesse dinheiro suficiente nos cofres do Estado. Yuriko Backes sublinhou que o défice do Estado deverá ser menos elevado que o previsto. Mas mesmo assim, acrescenta que antes de tomar uma decisão prefere esperar pelos números do primeiro trimestre de 2023, como também pelas previsões conjunturais relativamente à inflação.

Relativamente ao Orçamento de Estado para 2023, Yuriko Backes fala num orçamento “ realista e razoável”.

Vítimas do incêndio de Kayl alojadas em abrigos de emergência até janeiro

Após o incêndio em Kayl, que matou um rapaz de seis anos e feriu dez pessoas na noite de terça-feira da semana passada, as seis famílias afetadas foram alojadas em abrigos de emergência. Entre as 21 vítimas dos incêndios encontram-se cinco crianças em idade escolar primária e quatro crianças em idade escolar secundária.

As famílias foram alojadas num edifício com vários apartamentos em Esch-sur-Alzette, que deveria ter sido inaugurado na segunda-feira pelo município de Esch como abrigo oficial de emergência para pessoas sem abrigo. Outra família está hospedada no albergue da juventude de Esch, na estação ferroviária.

No entanto, o alojamento é apenas temporário, até 11 de janeiro. As famílias têm portanto pouco menos de um mês para encontrar alojamento permanente. Dada a situação mais do que apertada no mercado imobiliário luxemburguês, é provável que este seja um enorme desafio.

Reembolso psicoterapia. Negociações voltaram a fracassar

As discussões entre a Caixa Nacional da Saúde (CNS) e a Federação das Associações de Psicoterapeutas do Luxemburgo (Fapsylux), sobre o reembolso das consultas de psicoterapia voltam a estar bloqueadas.

Num comunicado, a Fapsylux dá conta de que, apesar da mediação, não foi possível chegar a um consenso.

Segundo a Federação, a CNS é que é responsável por este fracasso, uma vez que não está disposta a rever as tarifas.

Ora, para a Caixa Nacional de Saúde, as exigências tarifárias por parte da Fapsylux são elevadas e ultrapassam em 70% o atual valor que é cobrado aos pacientes.

Apesar de a profissão de psicoterapeuta ser reconhecia, as consultas não são ainda comparticipadas. As duas partes estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento.

Parque automóvel do Governo tem somente quatro viaturas 100% elétricas

A frota automóvel do Governo é composta por 17 viaturas, das quais dez são carros plug-in híbridos (automóvel híbrido com alimentação através da rede elétrica) e quatro são viaturas 100% elétricas. Ou seja, somente três viaturas ainda circulam a combustível.

Estes dados foram avançados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar.

Ainda segundo o governante, o Executivo tem como meta, a médio prazo, reconverter para viaturas elétricas toda a frota automóvel, a fim de não produzir mais emissões de CO2.

Em 2021, cerca de duas mil viaturas compunham o parque automóvel do Estado e apenas cerca de 180 eram elétricas.

Administração Fiscal alerta para mensagens fraudulentas no Luxemburgo

A Administração Fiscal do Luxemburgo lançou um alerta para mensagens fraudulentas, com tentativas de "phishing" aos contribuintes.

Nas mensagens falsas que estão a ser enviadas aos destinatários é-lhes dito que têm direito a um reembolso por parte da Administração Fiscal Direta, pedindo-lhes para clicaram num link de um site falso que se assemelha ao Guichet.lu.

Uma vez neste site, o utilizador é convidado a escolher o seu banco e a introduzir os seus dados de login LuxTrust.

Ora, a Administração Fiscal não envia este tipo de mensagem. Os contribuintes são normalmente contactados por correio.

Caso receba uma mensagem deste tipo, deve de imediato apagá-la e não clicar no link fraudulento.

Luxemburguês Marc Bichler eleito vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O representante permanente do Luxemburgo nos escritórios das Nações Unidas em Genebra, Marc Bichler, foi eleito um dos vice-presidentes do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Marc Bichler e os embaixadores da Bolívia, Gâmbia e Maldivas serão os vices do presidente eleito, Václav Bálek, da República Checa. O mandato vai começar no dia 1 de janeiro de 2023.

Este conselho é o principal órgão da ONU na área de Direitos Humanos.

Recorde-se que a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU após invadir a Ucrânia, sendo substituída pela República Checa.

Ministério da Agricultura relança campanha contra desperdício alimentar

As famílias são responsáveis por 75% da quantidade de comida deitada para o lixo no Luxemburgo. Para incentivar as pessoas a desperdiçar menos comida, especialmente durante as festas de final de ano, o Ministério da Agricultura relançou a campanha de sensibilização “Antigaspi”.

O objetivo é informar os cidadãos sobre oito boas práticas a adotar no dia-a-dia, que ajudam a reduzir a quantidade de alimentos que vão parar ao lixo.

Entre elas, o ministério recomenda fazer “compras inteligentes”, dar maior preferência para frutas e vegetais deformadas, não interromper a cadeia de frio e arrumar o frigorífico e também os alimentos corretamente.

Por fim, aconselha-se a verificar o prazo dos alimentos, não usar grandes porções e reaproveitar as sobras de forma criativa.

Novo alerta amarelo de frio para quinta-feira

O Meteolux voltou a colocar o Luxemburgo em alerta amarelo devido ao frio esta quinta-feira. O aviso vai vigorar entre as 0h e as 11h da manhã, em que as temperaturas vão situar-se entre os -6 e -9 graus em grande parte do país.

O instituto prevê ainda alguma queda de neve na quinta-feira, e as temperaturas máximas negativas vão prolongar-se até ao fim de semana.

Este é o segundo alerta amarelo de frio no espaço de uma semana, e representa o segundo em gravidade numa escala de quatro.

Forças de Kiev abateram 13 drones no último ataque russo contra capital

O sistema de defesa antiaéreo ucraniano abateu "um total de 13 drones" lançados pela Rússia durante um ataque contra Kiev esta quarta-feira de manhã, indicou o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Anteriormente, o presidente da câmara de Kiev já tinha indicado terem havido várias explosões na capital ucraniana.

Até ao momento, as autoridades não registaram quaisquer vítimas, enquanto a administração militar da capital indica que destroços de um drone danificaram dois edifícios administrativos.

Há várias semanas que a Rússia faz regularmente ataques contra as infraestruturas energéticas na Ucrânia, impedindo a milhões de pessoas acesso ao abastecimento de eletricidade.

Campeã França e surpreendente Marrocos lutam por lugar na final

A campeã França e o surpreendente Marrocos vão disputar hoje a segunda vaga na final do campeonato do Mundo de futebol, juntando-se assim à Argentina, que ontem bateu a Croácia por 3-0, na competição a decorrer no Qatar.

A França, que depois do êxito em 1998, em casa, voltou a conquistar o título há quatro anos, tem a motivação de lutar pelo seu terceiro título, tendo como penúltimo obstáculo um inesperado adversário, que já fez história na competição.

A presença de Marrocos nas meias-finais, garantida à custa de Portugal, é já o maior feito do futebol africano e um marco no Mundo árabe.

Sporting vence com ‘hat-trick’ de Paulinho e enfrenta Braga nos ‘quartos’ da Taça da Liga

O Sporting goleou ontem o Marítimo por 5-0, na terceira ronda do Grupo B da Taça da Liga de futebol, com um ‘hat-trick’ de Paulinho, e vai defrontar o Sporting de Braga nos quartos de final da competição.

Com este resultado, o Sporting, que venceu as duas últimas edições da Taça da Liga, ganhou o grupo com um pleno de nove pontos, mais três do que o Rio Ave, e já sabe que nos quartos de final vai enfrentar o Sporting de Braga, equipa que venceu o Grupo D.

