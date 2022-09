Na primeira hora do programa Morabeza de 25 de setembro de 2022, depois das notícias tivemos o prazer de receber Tony Lopes, lutador de Muay Thai que vai combater no próximo dia 8 de outubro, no Centre Sociétaire, na Cidade do Luxemburgo. O atleta falou das suas expectativas, palmarés, dia a dia, preparação e das suas origens da ilha de São Nicolau.

Podcast Morabeza. Tony Lopes, o lutador de Muay Thai quase invencível no Luxemburgo

