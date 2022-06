Na primeira hora do programa Morabeza do dia 19 de junho de 2022, estivemos à conversa com Sara Alhinho, que está no Luxemburgo para três concertos. Vamos ainda falar com Casimiro Rodrigues, representante do Luxemburgo que ficou em segundo lugar no concurso Todo Mundo Canta Internacional, nos Países Baixos.

Podcast Morabeza. Sara Alhinho atua no Luxemburgo e Casimiro Rodrigues no segundo lugar do Todo Mundo Canta

