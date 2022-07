Na primeira hora do programa Morabeza do dia 10 de julho de 2022 damos destaque a uma entrevista com o pugilista Rafael Andrade Lima, nascido no Luxemburgo. Depois de um grave acidente rodoviário, o boxe fez parte da sua reabilitação. Venceu esta luta fora do ringue e hoje luta dentro dele, erguendo a bandeira de Cabo Verde nos torneios em que participa.

Podcast Morabeza. Pugilista no Luxemburgo vai levar bandeira de Cabo Verde a torneio no Canadá

