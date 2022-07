Na segunda hora do programa Morabeza do dia 10 de julho de 2022, vamos falar com Joe Gomes, presidente da associação de pais de alunos do ensino primário de Pétange, e Joanita Veiga, responsável de ação social da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo, sobre um projeto de recolha de mochilas escolares no Luxemburgo para crianças em Cabo Verde. Na rubrica Kombersu vamos falar sobre dia da Independência.

Podcast Morabeza. Projeto de recolha de mochilas para crianças em Cabo Verde e fórum sobre independência de Cabo Verde

