A segunda hora do programa Morabeza do dia 2 de outubro de 2022 foi totalmente dedicada à rubrica 'Kombersu', com uma reflexão sobre os procedimentos de um projeto apresentado recentemente e que visa celebrar os 60 anos de imigração cabo-verdiana no Luxemburgo.

Podcast Morabeza. Projeto "60 anos de imigração cabo-verdiana" em destaque na rubrica 'Kombersu'

