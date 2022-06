Podcast Morabeza. Programação do Dia da Independência de Cabo Verde e associação Bidon Squad

Na segunda hora do programa Morabeza do dia 19 de junho de 2022, vamos entrevistar parte da delegação do futebol feminino de Cabo Verde, que está no Luxemburgo para um jogo amigável. Vamos falar com Tatiana Carvalho, vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, responsável pelo pelouro do futebol feminino, com a capitã Varsínia da Luz, e Piduca Lima do núcleo de apoio no Luxemburgo. Amilton Fonseca, da FACVL, vai ainda falar sobre as festividades do Dia da Independência de Cabo Verde, nos dias 2 e 3 de julho.