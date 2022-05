Na segunda hora do programa Morabeza do dia 29 de maio de 2022, a Rubrica Kombersu vai falar sobre os transportes em Cabo Verde e passamos ainda informações sobre as missas em Esch-sur-Alzette para a comunidade cabo-verdiana de todo o Luxemburgo.

Podcast Morabeza. Problemática dos transportes em Cabo Verde

