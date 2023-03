No programa Morabeza do dia 19 de março de 2023, estivemos à conversa com a presidente da Associação de Pais de Alunos de Origem Cabo-verdiana, Aleida Monteiro Lopes, que vai organizar no próximo dia 25 de março uma sessão de informação sobre a participação dos cabo-verdianos das eleições comunais. Demos ainda destaque a outros eventos que vão acontecer no próximo fim de semana.

Podcast Morabeza. Participação dos cabo-verdianos nas eleições comunais em destaque

