Na primeira hora do programa Morabeza de 9 de outubro de 2022, demos destaque à programação da 'Festa dos Imigrantes' e da 'Semana contra as discriminações', da OGBL. A Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo e a OGBL vão assinar uma parceria. Depois estivemos à conversa com a artista plástica Bia Morais, que vai organizar uma exposição em Sandweiler e será homenageada na Suíça, no próximo dia 29 de outubro.

Podcast Morabeza. OGBL e FACVL vão assinar convenção e Bia Morais vai ser homenageada

Na primeira hora do programa Morabeza de 9 de outubro de 2022, demos destaque à programação da 'Festa dos Imigrantes' e da 'Semana contra as discriminações', da OGBL. A Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo e a OGBL vão assinar uma parceria. Depois estivemos à conversa com a artista plástica Bia Morais, que vai organizar uma exposição em Sandweiler e será homenageada na Suíça, no próximo dia 29 de outubro.





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.