Na segunda hora do programa Morabeza de 18 de setembro de 2022, demos destaque a mais dois artistas cabo-verdianos de Differdange. A Rádio Latina esteve em direto, a partir do Hall Ô, e quisemos conhecer um pouco melhor alguns projetos e percurso do pintor Nelson Neves e do músico Mendyss.

Podcast Morabeza. Nelson Neves e Mendyss, dois artistas de Differdange

Na segunda hora do programa Morabeza de 18 de setembro de 2022, demos destaque a mais dois artistas cabo-verdianos de Differdange. A Rádio Latina esteve em direto, a partir do Hall Ô, e quisemos conhecer um pouco melhor alguns projetos e percurso do pintor Nelson Neves e do músico Mendyss.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.