O programa Morabeza de 12 de março de 2023 tem como destaque uma entrevista ao músico, produtor e ativista cabo-verdiano Rahiz, radicado na Suíça. No final da segunda hora, estivemos ainda à conversa com o artista plástico Nelson Neves e com Pedro Coutinho, que deram algumas novidades, em direto, a partir de Santo Antão.

PodCast Morabeza. Músico e ativista Rahiz no Luxemburgo

O programa Morabeza de 12 de março de 2023 tem como destaque uma entrevista ao músico, produtor e ativista cabo-verdiano Rahiz, radicado na Suíça. No final da segunda hora, estivemos ainda à conversa com o artista plástico Nelson Neves e com Pedro Coutinho, que deram algumas novidades, em direto, a partir de Santo Antão.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento