Na primeira hora do programa Morabeza de 29 de maio de 2022, damos destaque a uma entrevista com a socióloga e escritora Miriam Medina, que apresentou o seu novo livro "Uma dor para além do parto", em Ettelbruck. Vamos ainda ouvir Lucien Elsen, responsável do palco St. Esprit, da Fête de la Musique, que vai trazer ao Luxemburgo Sara Alhinho e Khyra Tavares para concertos no dia 19 de junho. Nesta primeira hora, temos ainda notícias para a comunidade.

Podcast Morabeza. Miriam Medina, Lucien Elsen e notícias para comunidade

