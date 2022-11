Na primeira hora do programa Morabeza do dia 20 de novembro, o nosso convidado de honra foi o escritor Manuel do Rosário de Fátima, professor reformado e autor do romance "Raízes e ramos". Oiça o programa e fique a conhecer melhor o autor e a sua obra.

Podcast Morabeza. Manuel do Rosário apresenta romance "Raízes e ramos"

