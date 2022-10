Na segunda hora do programa Morabeza de 9 de outubro de 2022, estivemos à conversa com Hélder da Graça, da associação Finkapé, que fez o balanço do concerto de Mário Lúcio e projetou a conferência do artista e escritor, sobre a crioulização. Ouvimos ainda Eliseu Teixeira, mentor de um projeto que visa angariar um barco ambulância para Cabo Verde, e Airton Cabral, do grupo Diáspora Solidária, que está a recolher vários materiais para pescadores e agricultores de Santa Cruz, na ilha de Santiago.

Podcast Morabeza. Mário Lúcio e projetos solidários em destaque

