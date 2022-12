Na segunda hora do programa Morabeza do dia 4 de dezembro de 2022, começámos a falar sobre a oficialização da escola de atletismo de Mindelo, com o seu mentor, Ary Gomes. Depois, estivemos à conversa com o autor do romance "Raízes e ramos", Manuel do Rosário, e o apresentador da obra no Luxemburgo, Tony Cruz. Por motivos técnicos, não foi possível estabelecer uma conversa telefónica, dentro das melhores condições, com Nelson Neves, que estará para a semana nos nossos estúdios, para dar os detalhes dos galardões que recebeu este sábado, em Itália.

Podcast Morabeza. Literatura com Manuel do Rosário e Tony Cruz, e desporto com Ary Dimas

