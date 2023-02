A segunda hora do programa Morabeza do dia 19 de fevereiro de 2023 teve como destaque a língua materna cabo-verdiana, na rubrica 'Kombersu', com as convidadas Cidália Monteiro e Cármen Santos Alves, e ainda os residentes Celeste Monteiro e Pedro dos Santos. Também estivemos à conversa com Flegon Oliveira, que vai dar um concerto no Festival das Migrações e terminamos a conversa com Tchint Flor, Jilza Ramos e João Dias.

Podcast Morabeza. Língua materna cabo-verdiana em destaque

