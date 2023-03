Podcast Morabeza. Justiça, política, mulheres, gala e música em destaque

O programa Morabeza de domingo, 26 de março de 2023, deu destaque à intervenção da ministra da Justiça, Joana Rosa, no Luxemburgo, e também à participação da deputada Janira Hopffer Almada e da burgomestre de Larochette, Natalie Silva, numa palestra sobre mulher e política. Estivemos ainda à conversa com o Dj/Produtor 'Mulatoh Prod' e com a vlogger Angela Almeida. Repassámos também o essencial da noite de gala da mulher cabo-verdiana.

O programa Morabeza de domingo, 26 de março de 2023, deu destaque à intervenção da ministra da Justiça, Joana Rosa, no Luxemburgo, e também à participação da deputada Janira Hopffer Almada e da burgomestre de Larochette, Natalie Silva, numa palestra sobre mulher e política. Estivemos ainda à conversa com o Dj/Produtor 'Mulatoh Prod' e com a vlogger Angela Almeida. Repassámos também o essencial da noite de gala da mulher cabo-verdiana.

