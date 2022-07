Na primeira hora do programa Morabeza, de 3 de julho de 2022, vamos entrevistar o ex-Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e a cantora da ilha Brava Rosa Borges, que vieram ao Luxemburgo com o Festival Sete Sóis Sete Luas, no âmbito da programação de Esch2022, capital europeia da cultura. Jorge Carlos Fonseca foi recebido pelo Grão-Duque Henri, apresentou um dos seus livros, deu uma palestra e esteve com a comunidade.

Podcast Morabeza. Jorge Carlos Fonseca e Rosa Borges no Luxemburgo

