Na primeira hora do programa Morabeza de 18 de setembro de 2022, estivemos à conversa com Joe Gomes, presidente da Associação de Pais de Alunos do Ensino Primário de Pétange, sobre a recolha de mochilas para crianças em Cabo Verde. Depois recebemos o músico Tchiss Lopes, que anunciou para breve um novo CD, feito com alguns amigos, uma conversa que continua até à segunda hora.

Podcast Morabeza. Tchiss Lopes anuncia novo CD e Joe Gomes prepara envio de mochilas para Cabo Verde

Na primeira hora do programa Morabeza de 18 de setembro de 2022, estivemos à conversa com Joe Gomes, presidente da Associação de Pais de Alunos do Ensino Primário de Pétange, sobre a recolha de mochilas para crianças em Cabo Verde. Depois recebemos o músico Tchiss Lopes, que anunciou para breve um novo CD, feito com alguns amigos, uma conversa que continua até à segunda hora.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.