No programa Morabeza de 23 de abril de 2023 recebemos Nelson da Graça, presidente da associação Sintanton, para nos falar sobre mais uma edição da festa 'I Love Sintanton', no dia 8 de maio. Estivemos ainda à conversa com Jorge Gonçalves, presidente da SmileyKids, que vai organizar uma festa solidária com os Blackboys. Na segunda hora, recebemos mais candidatos de origem cabo-verdiana às eleições comunais, Bia Morais e Karine Fernandes.

Radio Latina 3

Podcast Morabeza. Bia Morais e Karine Fernandes candidatas às comunais e 'I Love Sintanton' a 8 maio

