Na primeira hora do programa Morabeza de 29 de janeiro de 2023 demos destaque a uma conversa com a historiadora Any Delgado, que veio dos Países Baixos falar sobre o legado académico de Amílcar Cabral. Ouvimos também a vice-presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo, Lorena Lima, que visitou recentemente a Plataforma Diáspora Cabo-verdiana, em Lisboa.

Podcast Morabeza. Historiadora Any Delgado recorda Amílcar Cabral

