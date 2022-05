O programa Morabeza participou no domingo, 22 de maio, na emissão especial da Rádio Latina, no Festival das Culturas de Differdange. Na segunda hora recebemos o líder da banda Cabolux e dirigentes das associações Memaia, Apadoc e Estrela do Norte.

Podcast Morabeza. Hélio Diedi, associações Memaia, Apadoc e Estrela do Norte

