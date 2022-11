Na segunda hora do programa Morabeza de 20 de novembro de 2022, recebemos as associações Filhos de Santa Catarina, que está de regresso com a sua grande festa anual, e Smiley Kids, que inaugurou uma ludoteca na ilha de Maio e distribuiu kits escolares em Maio, Santiago e Santo Antão.

Podcast Morabeza. Festa de Santa Catarina de regresso e Smiley Kids com projetos em Cabo Verde

