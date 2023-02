Na segunda hora do programa Morabeza do dia 12 de fevereiro de 2023, estivemos à conversa com o grupo Étoile du Cap Vert, que vai voltar a participar em mais uma edição do Carnaval de Diekirch, no próximo dia 19 de fevereiro. Aproveitámos também para passar várias informações para a comunidade.

Podcast Morabeza. Étoile du Cap Vert participa no Carnaval de Diekirch

Na segunda hora do programa Morabeza do dia 12 de fevereiro de 2023, estivemos à conversa com o grupo Étoile du Cap Vert, que vai voltar a participar em mais uma edição do Carnaval de Diekirch, no próximo dia 19 de fevereiro. Aproveitámos também para passar várias informações para a comunidade.





