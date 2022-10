Na primeira hora do programa Morabeza de 23 de outubro de 2022, tivemos o prazer e a honra de receber a nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Marta. A entrevista serviu para conhecer melhor a carreira da diplomata, as prioridades da sua missão e as expectativas sobre o trabalho com a comunidade.

Podcast Morabeza. Embaixadora Edna Marta espera "amizade e diálogo" com a comunidade cabo-verdiana

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.





