Na primeira hora do programa Morabeza de 13 de novembro de 2022, vamos passar algumas reações sobre o primeiro encontro da nova embaixadora Edna Marta com a comunidade. Na reunião foram prometidas novidades para breve, sobre os serviços consulares e as opções digitais, como o portal do cidadão. Há também notícias e a boa música cabo-verdiana.

Podcast Morabeza. Embaixada de Cabo Verde vai ter novidades no serviço consular

