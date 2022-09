Podcast Morabeza. Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo tem novo conselheiro

Na segunda hora do programa Morabeza de 04 de setembro de 2022 vamos estar à conversa com o músico Helio Diedi, que lançou o seu mais recente single "Moça Linda" e com Anderson Costa, um dos organizadores do concerto deste sábado (11 de setembro) com Tabanka Djaz, Don Kikas e Jocel, no Hall Ô, em Differdange.