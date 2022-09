Na primeira hora do programa Morabeza de 04 de setembro de 2022 vamos dar destaque a uma entrevista com o músico e antigo futebolista Djoy d'Ninha, que organizou recentemente uma entrega de material musical na ilha do Sal e uma homenagem a dirigentes desportivos, também na sua ilha do Sal.

Podcast Morabeza. Djoy d'Ninha entrega material musical e faz homenagens no Sal

