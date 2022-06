Na primeira hora do programa Morabeza do dia 5 de junho de 2022, demos destaque ao Dj Chu, que venceu o prémio de 'Melhor Dj generalista do Luxemburgo'. Na entrevista, ele falou sobre o evento dos 15 anos de carreira, organizado no próprio dia, e do evento 'I love Cabo Verde", marcado para o dia 18 de junho na Lux Expo The Box.

Podcast Morabeza. Dj Chu vence prémio de 'Melhor Dj generalista do Luxemburgo'

