A segunda hora do programa Morabeza do dia 29 de janeiro de 2023 foi dedicada ao mundo associativo. Começámos por receber a primeira mulher a presidir a associação Estrela do Norte, Jailza dos Santos, seguida por Auxília Andrade, de Couer du Cap Vert, e Roberto Lima, reeleito nos Veteranos do Norte.

Podcast Morabeza. Coeur du Cap Vert, Veteranos do Norte e Estrela do Norte em destaque

A segunda hora do programa Morabeza do dia 29 de janeiro de 2023 foi dedicada ao mundo associativo. Começámos por receber a primeira mulher a presidir a associação Estrela do Norte, Jailza dos Santos, seguida por Auxília Andrade, de Couer du Cap Vert, e Roberto Lima, reeleito nos Veteranos do Norte.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento